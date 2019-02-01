Sandıkcı’nın hedefi yurtdışında çalmak

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2017'deMahsun Ark ile hazırladıkları "Alavere Dalavere" singlenı müzikseverlerin beğenisine sunan Nihal Sandıkcı yıllarca TRT televizyonları ile TRT FM ve TRT Ankara Radyoları'nda programlar yaptı. 2004 yılında başladığı radyo programcılığına, 4-5 yıl kadar önce performans DJ'liğini de ekledi. Sandıkcı, "DJ'likte profesyonel bir onay almayı önemsedim ve Amsterdam'ın en iyi okullarından birinde DJ eğitimi aldım. O arada Mansur Ark'la olan ilk singlem da çıkmıştı. Yıllardır müziğin içindeydim ve büyük şansım ülkemizin en iyi müzisyenleriyle iş ve arkadaşlık ilişkim var. Karasal ortamda radyolculuğa ara verdim ama bir süredir podcast yayıncılığı yapıyorum. Yani radyo tutkum digital ortamda devam ediyor. Sardıkcı, "Hoş ya da mayhoş hikâyeler, güldürücü latifeler, garip olaylar, akılda kalanlar, kalmaması gerekenler..." spotuyla konuşmaya devam ediyorum diyebilirim" dedi. Asıl mesleğinin profesyonel performans DJ'liği olduğunu söyleyen Sandıkcı, "Ankara'yı çok seviyorum. Bir yandan yurtdışı bağlantılarımı zenginleştirmek istiyorum tabii ki ama amacım DJ'likte ve Ankara'nın dışında olmak" ifadelerini kullandı.