Villaların ortasında sefalet

Çankaya'nın en lüks konutlarının yapıldığı bölgede bulunan Çiğdem Mahallesi'nde yaşayan 221 hak sahibi adeta çileli bir yaşam sürüyor. 50 yıldır yaşadıkları evlerinin etrafında piyasa değeri 1 milyon TL'yi aşan konutlar ve villalar inşa edilirken onlar kâğıtçıların işgal ettiği, çamurlu sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Çok sayıda kişinin yaşadığı 172 dönümlük arazi 2005'te kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bölgenin imar planı çizilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi davalık oldu ve aradan geçen zaman içerisinde bölge 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla acil afet riski bölgesi ilan edilerek yeniden kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

KAĞITÇILAR YERLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla imar planı onaylanan bölgenin sakinleri 25 yıldır özlemini çektiği tapularına kavuşarak evlerine inşa ettirmek istiyor. Bu süre zarfında birçok kişi evlerini terk ederken atıl durumdaki boş evlere kağıt toplayıcıları yerleşti. Çankaya'nın en değerli bölgesinde yaşamalarına rağmen çöpün, çamurun içinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar biran önce tapularını almak istiyor. Mahallede huzurun kalmadığını belirten vatandaşlar, "Her gece silah atılıyor… Huzurumuz kalmadı. Çocuklu aileler burayı terk etti. Tek tük eskilerden kalan oldu. Artık bizde evlerimizi yaptıralım" dedi. Mahalleden çoğunlukla sağ partilere oy çıktığı için Çankaya Belediyesi'nin kendilerini bölgeden uzun yıllardır göndermek istediğini belirten mahalleliler buna direndiklerini ifade etti.

MEHMET ÖZHASEKİ'Yİ ÇAĞRI

Şirinde Yerinde Dönüşüm Kooperatifi Başkanı Mehmet Cengiz, "Mahalleli biran evvel tapularını alıp, müteahhitle pazarlık yapıp, evlerini yaptırmak istiyor. Bizim hayalimiz birer tane daire almak. Tek amacımız bu… Burası çok güzel bir yer… Ömrümüz burada geçti. Devlet bize hak tanıdı, tapu tahsis belgelerimiz alındı. Şimdi tapularımızın elimize geçmesini istiyoruz. Burada çok karışık işler olmaya başladı. Hırsızı burada, esrar satanı burada, silah satanı burada… Yasal olmayan her iş burada… Bütün arkadaşlarımız burada başımız derde girmesin diye çekti gitti. İnşallah Mehmet Özhaseki, duruma el atar ve buradaki binlerce kişi hayaline kavuşur" dedi.