20 milyonluk ATM vurgunu

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Ankarave 4 ilde bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştirerek vatandaşların hesaplarını boşaltan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 yıl içinde 20 milyonluk vurgun yapan şüphelilerin ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E. ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Ferhat G. ve Durmuş D. tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.