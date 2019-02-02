3 puan süper olur

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, bugün Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları 20. hafta mücadelesinden puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Kaplan, bordo-mavili ekiple çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan süper olur" dedi. Rakiplerinin ligin en genç ve dinamik takımlarından biri olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Trabzonspor aynı zamanda ligin en çok gol atan ekiplerinden biri. Biz uzun süredir puan alamadık, bu süreç daha fazla uzamamalı" diye konuştu.

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Kaplan, sarı-lacivertli ekibin ara transfer döneminin en hareketli kulübü olmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Ankaragücü'nü bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıyız. Bunun için takviye yapmamız gerekiyordu. Yollarımızı ayırdığımız futbolcular oldu. Gidenler ve gelenlerin kaynaşması için hiç vaktimiz olmadan bu maça çıkacağız ancak elimizden geleni yapacağız. İhtiyacımız olanı alarak döneceğimize inanıyorum. Yeni transferlerimizden 4 ya da 5'ine maçta forma verebileceğim. Kadroya alamayacaklarım, maçın başında forma veremeyeceklerim var. Durumlarını ayrı ayrı değerlendireceğiz."

MÜCADELE 16.00'DA BAŞLAYACAK

TRABZONSPOR-Ankaragücü mücadelesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sezonun 20. haftasına sarılacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.