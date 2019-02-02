A’dan Z’ye hijyen denetimi

VATANDAŞLARIN sağlığını etkileyecek gıda ürünleri, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş bir denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın koordinesinde gerçekleşen denetimlere, çok sayıda personel katıldı. Ankara'nın toptan satış yapan büyük marketlerinin gezildiği denetimde, özellikle et ve şarküteri reyonları didik didik edildi. Sergilenen ürünler, muhafaza koşullarından, bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden, ürünün üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi. Denetim esnasında marketlerde alışveriş yapan vatandaşların nabzı da tutuldu. Selçuk, ara sıra vatandaşlara markette bulunan ürünlerin kalitesinden ve hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Kimi vatandaşları bilgilendiren Selçuk, reyon arkasında görev yapan çalışanlara hijyen konusunda dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Ayrıca geçitğimiz yıl 1 milyonun üzerinde denetim yapıldığı açıklandı.

CEZA KESİLDİ



Ankara Tarım İl Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, özellikle gün içerisinde yapılan denetimlerde; peynir, yoğurt, tereyağı süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, salça, reçel ve bal ürünlerinin kontrollerinin 190 işletmede yapıldığı ve 70 civarında gıda ürününün numunesinin incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Numunelerin analiz sonuçlarına göre de mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Bu numunelerin incelenmesi sonucunda asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ürün başına 22 bin 742 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ise 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara halkının sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin üretim ve satışına izin vermeyeceğiz, denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" bilgisine de yer verildi.