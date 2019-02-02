Başkent güç kazandı

Devre arası transfer döneminde Ankara takımları yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü, transfer tahtasını son iki günde açmasına rağmen kadrosuna 12 oyuncuyu birden katarak en fazla transfer yapan takım oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United'den Hadi Sacko, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından Yeni Zelandalı Tyler Dominic Boyd, Yunanistan'ın PAOK kulübünden Stelios Kitsiou, Sivasspor'dan Aydın Karabulut, Rus ekibi Terek Grozny'den forvet oyuncusu Zaur Sadaev, Göztepe'den Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Oscar Scarione ve Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Başkent temsilcisi, Polonya ekibi Legia Varşova'dan Michal Pazdan, Hırvat stoper Ante Kulusic, Wolfsberger'den forvet Dever Orgill, Chapecoense'den Arjantinli orta saha futbolcusu Hector Canteros ile 1,5 yıllık, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Karayel ile de 2,5 yıl sözleşme imzaladı.

OSMANLI'DA 8 IMZA

SON haftalarda gösterdiği performansla 1. Lig'in iddialı ekiplerinden biri haline gelen Osmanlıspor kadrosunu 8 oyuncu ile güçlendirdi. Mor-sarılı ekip, Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'dan orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic, Valenciennes FC forması giyen forvet Sloan Privat ve Elazığspor'un stoperi Mehmet Yiğit'i 1,5, İnegölspor'dan Okan Deniz'i 2,5, Altay'dan Atakan Rıdvan Çankaya ve Norveç'in Lillestrom takımından Nijeryalı Ifeanyi Matthew'i 3,5 yıllığına, Adana Demirspor'dan Galip Güzel'i de sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.

GENÇLER TECRÜBELİ İSİMLERE YÖNELDİ

SPOR Toto 1. Lig'in ilk devresinde topladığı 41 puanla rakiplerine üstünlük kuran ikinci yarıya üst üste iki mağlubiyetle başlayan Gençlerbirliği ise kadrosuna 4 yeni oyuncuyu kattı. Kırmızı-siyahlılar Bursaspor'dan ayrılan forvet Bogdan Stancu, Ankaragücü'nden sağ bek Erdem Özgenç, son olarak Osmanlıspor forması giyen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir'i 1,5 yıllığına, Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı ise sezon sonuna dek kadrosuna dahil etti.