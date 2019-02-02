İstanbul’da mansur’a tepki

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sultangazi'de esnaf ziyaretleri yaptı. İmamoğlu, ziyaretler sırasında vatandaşlardan beklemediği tepkiler aldı. Yanına gelen bir hemşerisi Ekrem İmamoğlu'na HDP ile iş birliği yaptıklarını söyleyerek tepki gösterdi. "AK Parti'nin kalesine hoş geldin" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu karşılayan vatandaş İmamoğlu'na, "Hangi partinin adayısınız" diye sordu. "CHP" cevabını aldıktan sonra da, "HDP'nin adayı değil misiniz? Siz ortak adaysınız şu an. Herkesin oyu başkadır. HDP ile iş birliği yapmak başkadır. Türkiye'nin birinci sorunu terördür vallahi ülkem adına üzülüyorum. Siz buna can suyu oldunuz, olmaya devam ediyorsunuz. Keşke bu oyuna alet olmasaydınız." ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise bu ifadeler karşısında vatandaşa, "Yanlış düşünüyorsunuz" cevabını verdi.



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İmamoğlu'na bir diğer tepki ise CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğunu iddiası üzerinden geldi. CHP'nin parti içi yönetimini de eleştiren kadın vatandaş, "CHP'nin başındaki kişi dokuz kez, on kezdir hep kaybediyor ve sürekli başta. Aynı kişiyi seçiyorsunuz. Partinizde başka muhalif kişiler mi yok? Belki başka birisi seçilse belki size oy vereceğiz. Bakın başörtülülere karşı duruluyor. Mesela hayvanları katledenlere diyorlar ki dindar adamdır. Çok yanlış şeyler. Onu söyleyen kişileri istifa ettirmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.