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Köse, istek ve talepleri dinledi

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Köse, istek ve talepleri dinledi
AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Mutlu Mahallesi esnafını ziyaret etti. Gerek esnaf gerekse mahalle sakinleri tarafından sıcak ve samimi bir şekilde başarı dilekleriyle karşılanan Köse, esnafın ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Milletin gönlüne girecek çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Köse, "Kimisinin Murat ağabeyi, kimisinin kardeşi, kimisinin de evladı olarak, insan merkezli, hizmet odaklı, gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket edeceğiz. İlçemiz, şehrimiz bizden hizmet bekliyor. "Daima İleri" hedefini gerçeğe dönüştürmek için halkımızın teveccühünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bizim hazırladığımız projeler tamamen insan olacak ve halkımızın mutluluğuna vesile olacak projelerdir. Amacımız, Mamak'ın kalkınması ve huzurudur. Güzel Mamak daha da güzel olacak" dedi.
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Köse, istek ve talepleri dinledi
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