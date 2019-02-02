Lig bizim için yeni başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Spor Toto 1. Lig'in kendileri için yeni başladığını belirterek,dedi. Bugün deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor'un genç futbolcularıyla coşkulu oynadığına dikkati çeken Sözeri, "Bizim için lig yeni başlıyor. Hala avantajımız var. Büyük avantajımız vardı, onu kaybettik. İki maçlık kötü seriyi sonlandırıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz.diye konuştu.Sezonun ikinci yarısında her maçın zor olacağının bilindiğini ifade eden Sözeri,dedi.