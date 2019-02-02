Lig bizim için yeni başlıyor

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Spor Toto 1. Lig'in kendileri için yeni başladığını belirterek, "Hâlâ avantajımız var. Büyük avantajımız vardı, onu kaybettik"
dedi. Bugün deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor'un genç futbolcularıyla coşkulu oynadığına dikkati çeken Sözeri, "Bizim için lig yeni başlıyor. Hala avantajımız var. Büyük avantajımız vardı, onu kaybettik. İki maçlık kötü seriyi sonlandırıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bu karşılaşmayı da başlangıç olarak görüyoruz"
diye konuştu. HER MAÇ FİNAL
Sezonun ikinci yarısında her maçın zor olacağının bilindiğini ifade eden Sözeri, "Güzel bir camiamız var. Bu camianın beklentilerini karşılamamız gerek. Puan hesabı yapmadan final final oynayıp bu işi en güzel şekilde bitirmek hedefindeyiz"
dedi.