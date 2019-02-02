Mamak’ta nağmeler yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Kültürve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam eden Mamak Belediyesi. Şarkılarımız- Türkülerimiz" adlı konserle muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Şefliğini Mamak Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı Ali Toprak'ın yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Adnan Şahin yönetiminde Türk Halk Müziği konseri ile Mamaklılar zaman tünelinde yolculuğa çıktı. Çeşitli yörelere ait solo ve koro eserlerle, Yeşilçam şarkıları, klasik eserler ve usta bestekârların eserlerinin seslendirildiği programda, koristler de sahne aldı" dedi.