Metruk yangınında köpekler telef oldu

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Altındağilçesi Server Somuncuoğlu Mahallesi'nde bulunan metruk bir gecekonduda, saat 00.30 sularında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tandoğan Şehit Mucip Arıkan Ortaokulunun bitişiğinde bulunan gecekonduda çıkan yangında, kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yavru köpekler telef oldu. Görgü tanıklarından Emre Öztürk ise yangına ilişkin olarak, " İçeride 4-5 tane yavru köpek vardı. Onları kurtarmaya çalıştık, arkadan delik açtık ama içeri girmeyi göze alamadık. Yavru köpekler bağıra bağıra öldüler diyebiliriz içeride" dedi.