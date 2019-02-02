Mimarlar Odası yine sahnede

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin mahallelinin yararına uygun planlar yapması gerektiğini anlatan Mehmet Özhaseki, "Plan değişikliklerinde kamu yararı dikkate alınacak." ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

ANKARALILIK VURGUSU: Ankara ile uzun zamandır içli dışlıyım. Projelerimi açıkladım. Rakibimden de proje açıklamasını umardım. Bir Ankaralı'ydı değildi tartışması yapılıyor. Başka yerlerde başka memleketten isimler aday olunca sorun olmuyor da Kayserili biri Ankara'ya aday olunca mı sorun oluyor? Ankara'nın ana planlarının altına imza atan benim. Ankara'yı benim kadar bilen var mı? Ankara'da Mogan Gölü ile ilgili, kentsel dönüşümle ilgili projelere imza attım. Şehircilikte tüm dünyayı takip ediyorum. Güneydoğu'da o yakılan yıkılan yerlerde binlerce konut inşa ettim. O kadar mağdur olan insanlara yeni yeni evleri bizzat teslim ettim. Şırnak'ta Cizre'de insanların ilgisi alakası beni çok memnun etti. Yaptıklarımdan dolayı bana kimse çalışmaz diyemez. Bir tek doğduğum yer üzerinden eleştiri getiriyorlar.

HÜKÜMETLE İŞBİRLİĞİ: Projeleri gerçekleştirmek için hükümetle iş birliği şart. Bir saatte belli bir yöne giden yolcu sayısı on bini geçiyorsa yer üstünden giden raylı sistemle çözersiniz. Eğer bu sayı 20 bini buluyorsa bunu yeraltından halletmeniz gerek. Bu sistemleri halledebilmeniz için hükümetin desteğini almanız gerekir. Para yönetimini bilmeyen biri belediye başkanlığı yapamaz. Taksilerin ana merkezlere girişi yasaklanamaz. Yeraltı ulaşımını geliştirirseniz toplu taşıma gelişir. Büyük merkezlere taksiler giremez demek çok yanlış bir şey olur.

MİMARLAR ODASI'NA ELEŞTİRİ: Ankaragücü'nün dışarıya gitmesine gerek kalmadı. Eryaman Stadyumu'ndaki ihtilafı giderdik. Ankara'da UEFA standartlarında stat yok. Ankara'da 20 senedir milli maç oynanmadı. Ankara'ya 55 bin kişilik UEFA standartlarında stat yapacağız. Cumhurbaşkanımızla da bunu paylaştım. Onun da çok hoşuna gitti. 'Ankara böyle bir stadı hak ediyor. Bir an önce işe başlayalım' dedi. Biz stat yapmaya, birileri de durdurmaya çalışıyor.



TOPLU AÇILIŞ YAPILACAK: İlçe başkan adaylarıyla görüştüm. Altındağ'da, Keçiören'de önümüzdeki günlerde toplu açılışlar yapacağız.