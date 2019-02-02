Trilye Restoran dört inci kazandı

BUGÜN NELER OLDU

yıl ikincisi yayınlanan İncili Gastronomi Rehberi, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yemek severlere yol göstermek amacıyla bir rehber olarak hazırlandı. İstanbul Swissotel'de gerçekleşen ödül töreninde inci kazanan restoranlar açıklandı. İlk yıl için İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme restoranlarının değerlendirildiği rehberin kapsamı genişletilerek İzmir ve Ankara'daki restoranlar da değerlendirmeye dahil edildi. Geçtiğimiz sene en yüksek 4 inci iken bu sene bu derecelendirme 5 inci ile başladı. 4 inci alan 30 restorandan bir tanesi olan Trilye Restoran'ın ödülünü Süreyya Üzmez ve Koray Üzmez, Karaca Grup İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı'nın elinden aldı.