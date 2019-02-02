Türkiye’ye örnek engelli merkezi

Etımesgut Beleye Başkanı Enver Demirel, "Türkiye'de tek, dünyaya örnek" Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandırarak, engelli vatandaşlar ve ailelerine engelsiz bir dünyanın kapılarını açtı. Bağlıca Mahallesi'nde hizmet veren merkezde, özel rehabilitasyon merkezi, konaklama merkezi, meslek ve beceri merkezi ile eğitim ve sosyal hizmet merkezi yer alıyor. Merkezde, engelliler ve yakınları rehabilitasyon imkânı buluyor, ENMEK kurslarıyla meslek ve beceri sahibi oluyorlar. Konaklama merkezi, ailelere rahat bir nefes aldırıyor. Uygulama Evi de engelli bireylerin, hayatı kendi başlarına yaşama becerisini geliştiriyor. 9 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloklu engelsiz yaşam merkezinde bir çok uygulama alanı yer alıyor. Bunlardan birisi de Uygulama. 2 oda 1 salon, mutfak, banyo WC'nin yer aldığı uygulama evi, engellilerin evlerindeki günlük yaşamlarını tecrübe etmek ve kolaylaştırmak için özel olarak hazırlandı.

YAŞAM EĞİTİMİ

Engel durumu uygun olan engelliler, uygulama evinde özel eğitime alınıyor. Engelli birey evinde yapamadığı birçok günlük aktiviteyi bu evde uzman psikolog eşliğinde gerçekleştiriyor. Yatağını toplama, kahvaltı hazırlama, bulaşığı makineye dizme, televizyon izleme, ütü yapma gibi kişisel bakım becerileri kazanan bireyler, burada gördüklerini evinde uyguluyor. Böylece, engelli bireyler tek başına kendi evinde hayatını sürdürme kazanımını elde ediyor.