Ankara’güçsüz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor ve Ankaragücü, Süper Lig'de 69. maçta karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu maçların 36'sını kazanırken, Ankaragücü 16 galibiyet aldı. Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırladığı 34 Süper Lig maçının 32'sinde yenilmedi. Ankaragücü'nün bu deplasmanda elde ettiği son lig galibiyeti Mart 2007'de geldi.Ankara ekibi en son, ligden düştüğü 2011-12 sezonunda bundan daha uzun mağlubiyet serisi yaşamıştı. Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son altı golün dördü Mostapha El Kabir'den geldi. Ancak Ankara ekibi ligde 30 Kasım 2018'den bu yana gol atamıyor.Her iki ekip de hücum ağırlıklı bir futbolla sahadaydı. İlk dakikalarda Ankaragücü savunmada paslaşırken Trabzonspor ön alanda baskı yaptı.26. dakikada savunmadan ileri çıkan Alihan Kubalas, Moke'den aldığı pasla ceza alanına girmek isterken Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü, ceza alanının hemen dışından çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.48. dakikada Rodallega'yla duvar pası yapan Ekuban sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Altay'ın son anda ayağıyla dokunduğu top kornere çıktı.Maçın ikinci yarısında da büyük heyecan sürdü. Abdülkadir Parmak'ın kaptırdığı top sonrası Sedat sol kanattan içeri girdi, pasında kale önündeki Orgill düştü kalktı, topu ağlara yolladı ancak hakem, yerdeyken Orgill'in topa eliyle müdahale ettiğini belirtti. Ankaragücü son dakikalarda çok adamla etkili geldi. 82'de Sacko'nun sol çaprazdan vuruşunda topu çıkaran Uğurcan, devamında Aydın'ın çektiği şutta da topun sahibi oldu. Maç Trabzon'un galibiyetiyle sonuçlandı.