ATO’nun talebi yerine geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İşdünyasının sesini duyan hükümet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın üyeleri adına talep ettiği "nöbetçi noter" konusunu uygulamaya geçirmek üzere Yargı Reformu Belgesi'ne koymaya hazırlanıyor. ATO Başkanı Baran, reel sektör için özellikle Cumartesi günlerinin de iş günü olduğunu belirterek, "Üyelerimizin sesini duyan Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e teşekkür ederiz. Uygulama piyasaya canlılık getirecek" dedi. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan bir heyetle, 13 Ağustos 2018 tarihinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ettiklerini ve Adalet Bakanlığı'nın çalışma alanlarını ilgilendiren konularla ilgili ATO üyelerinin sorun, görüş ve çözüm önerilerini ilettiklerini kaydetti. Baran, "Ankara Ticaret Odamızın üyelerini temsil eden komite üyelerimizin noterlerin hafta sonu açık olması konusunda bir talebi vardı. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ü ziyaretimizde bu talebimizi dile getirdim. Özellikle Cumartesi gününün iş dünyasının aktif günlerinden biri olduğunu ifade ederek, noterlerin hafta sonu kapalı olmasının iş hayatında aksamalara yol açtığını söyledim. Üyelerimizin noterlerin cumartesi günleri de açık olması, bu sağlanamazsa da nöbetçi noter düzenlemesine gidilmesi talebini ilettim" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanlığı'nın iş dünyasının sesine kulak vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Baran, uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti. Baran, "Hükümetimiz iş ve yatırım ortamını geliştirme ve iyileştirmeye yönelik yaklaşımla çalışıyor ve çeşitli düzenlemeler yapıyor. Üyelerimiz adına ifade ettiğimiz nöbetçi noter talebinin Yargı Reformu Belgesi'ne konması çok önemli. Cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla tüccarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız alım, satım, vekâlet gibi işlemlerini hafta içi yetiştirme telaşına düşmeden, hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirecek. Üyelerimiz zaman kaybetmeden işlerini halledebilecek. Ticaretimiz artacak, piyasaya canlılık gelecek. Sesimizi duyan Sayın Gül'e, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.