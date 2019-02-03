Avrupa şampiyonası heyecanı Ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

23 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV A Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Bayan Milli Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Millilerimiz, A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek. A Bayan Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını ise; 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacak. Oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, adını 8'li Finallere yazdıracak.