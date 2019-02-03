Kredi kartı ‘ın’ ankarakart ‘out’

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BaşkentAnkara'da ulaşımı kolaylaştıran projeler teker teker hayata geçiyor. 1 Ocak'tan itibaren yerli ve yabancı turistlerin de kullanmaya başladığı bankamatik ve temassız kredi kartıyla toplu taşıma uygulamasına başkentliler de yoğun ilgi gösteriyor. Ankarakart almadan vatandaşların konforlu ve üst seviyede ulaşımına imkan sağlayan bankamatik ve temassız kredi kartıyla seyahat imkanı sayesinde Başkent'te toplu taşıma daha da kolaylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı verilerine göre toplu taşımada kredi kartı kullanımı ilk ayda (1-31 Ocak 2019 tarihleri arasında) 308 bin 858 kişiye ulaştı. EGO Otobüsleri ve Özel Toplu Taşıma Araçları başta olmak üzere Raylı Sistemlerde de (Ankaray, Metro ve Teleferik) kullanılabilen bankamatik ve temassız kredi kartı ile tek binişte 3 TL ödeniyor. Londra, Madrid, Chicago ve St. Petersburg gibi birçok kentten sonra Ankara'da da başlayan uygulama validatör cihazının bulunduğu tüm toplu taşıma araçlarında kullanılıyor.Başkentteseyahat etmek için Ankarakart alma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamadan memnun kaldığını belirten Tuğba Turabik, "Kartımdaki bakiye bittiğinde her zaman doldurma imkanım olmuyordu. Kredi kartı uygulaması bize kolay ve alternatif bir ulaşım imkanı sağladı. Emeği geçen tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum" derken, Kaya Demir, "Ankarakart'taki bakiye bitince başka yolcudan kart isterken çekiniyordum. Kredi kartı özellikle bu gibi durumlarda kurtarıcı oluyor. Bu hizmet Başkent'e çok yakıştı. Bu uygulamayı başlatan Başkan Tuna'ya teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) UKOME kararı ile daha önce 2 lira 75 kuruş olarak uygulanan tam bilet ücreti, 2 lira 50 kuruşa indirildi.