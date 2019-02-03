BUGÜN NELER OLDU

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Keçiören'deki Ihlamurlar Kasrı'nda muhtarlarla bir araya geldiği programda, konuşmasına başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin 31 Mart'taki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını belirten Soylu, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla anlaşılamayacağını söyledi. Bakan Soylu, önemli bir dönemden geçildiğini yineleyerek, muhtarlara "Yarın öbür gün birlikte ittifak edenler, 'nasıl salladık' diye birbirine çak yaparsa, 31 Mart akşamı başımızı yere eğeriz. Bizim başımızı yere eğdirmeyin" çağrısında bulundu. Bakan Soylu Özhaseki'nin bilgisiyle, birikimiyle, meselelere karşı soğukkanlı yaklaşımıyla, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ortaya koyduğu tavrıyla büyük bir anlayışı yerine getirdiğinin altını çizdi.