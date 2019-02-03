Gençler dağıldı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Eskişehirspor'a 3-2 mağlup oldu. 5 gol atılan karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada geldi. Ferhat Kiraz'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kafayla kaleye gönderen Erdal Akdari, Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi.72'de Milinkovic'in sol kanattan çalımlayarak getirdiği topu Sissokko'ya verdi. Sissokko net bir tek vuruşla Eskişehirspor'u tekrar öne geçirdi: 1-2.84'te Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Barış Başdaş maçı 3-2'ye taşıyan golü attı. Maç böyle biterken Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı.Gençlerbirliği'nin yeni transferi Bogdan Stancu, 2016-2017 sezonunda ayrıldığı başkent ekibine dönüp ilk maçına çıktı. Rumen yıldız 804 gün aradan sonra çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.