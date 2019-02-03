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Gençler dağıldı

Devre arasında “’e kaçıncı haftada çıkarız” hesapları yapan , yeni transferleriyle çıktığı maçta Eskişehirspor’a kaybetti

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Gençler dağıldı
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Eskişehirspor'a 3-2 mağlup oldu. 5 gol atılan karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada geldi. Ferhat Kiraz'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kafayla kaleye gönderen Erdal Akdari, Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi. 39'da yapılan ortada Bogdan Stancu'nun kafayla aşırttığı top kale çizgisini geçti ve Gençlerbirliği durumu 1-1'e getirdi. 72'de Milinkovic'in sol kanattan çalımlayarak getirdiği topu Sissokko'ya verdi. Sissokko net bir tek vuruşla Eskişehirspor'u tekrar öne geçirdi: 1-2. 80'de kontratağa çıkan Eskişehirspor'da topla buluşan İbrahim Sissokko sağ çizgiden içeri girerek şutunu çıkardı ve durumu 3-1'e getirdi. 84'te Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Barış Başdaş maçı 3-2'ye taşıyan golü attı. Maç böyle biterken Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 3 haftaya çıktı.

STANCU'DAN TATSIZ BAŞLANGIÇ
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Bogdan Stancu, 2016-2017 sezonunda ayrıldığı başkent ekibine dönüp ilk maçına çıktı. Rumen yıldız 804 gün aradan sonra çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.
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Gençler dağıldı
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