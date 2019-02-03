Hacettepeli ressamlar Galeri Çankaya’da

BUGÜN NELER OLDU

GaleriÇankaya, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yolları kesişen dostları 29 yıl aradan sonra bir sergide buluşturdu. Her biri sanata gönül vermiş 7 arkadaştan oluşan ve Muharrem Aygün öncülüğünde bir araya gelen Hacettepeli ressamların açtıkları Yine Yeniden sergisi Galeri Çankaya'da görücüye çıktı. Bundan 29 yıl önce başladıkları sanat yolculuklarında hayallerini biriktirerek oluşturdukları eserleri halka sunma çabası gösteren ressamlar, sergiledikleri 58 eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır" sözünü ilke edinen sanatçıların sergisi, 8 Şubat'a dek Galeri Çankaya'da görülebilecek.