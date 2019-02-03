Halkbank, Kartal’ı gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Liginde 17. karşılaşmalar bugün oynanacak.16 maç sonunda konuk Beşiktaş 5, Halkbank ise son sırada yer alıyorlar. Takımın orta oyuncularından Rosanna Giel Ramos üç puana şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirterek,diyerek düşüncelerini aktardı.