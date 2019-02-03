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, ’ı gözüne kestirdi

’ı konuk edecek ’ın oyuncularından Ramos, “Rakibe saygı duyuyoruz ama savaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Halkbank, Kartal’ı gözüne kestirdi
Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Liginde 17. karşılaşmalar bugün oynanacak. Ankara'da oynanacak tek karşılaşmada Halkbank, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. 16 maç sonunda konuk Beşiktaş 5, Halkbank ise son sırada yer alıyorlar. Takımın orta oyuncularından Rosanna Giel Ramos üç puana şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Nasıl bir takımla karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Onlara saygı duyuyoruz. Ama biz de iyi bir takımız ve gerçekten çok çalışıyoruz. Tüm takım olarak kafamızda sadece üç puan var. Başarmak için sahada savaşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Umarım bunu başarırız" diyerek düşüncelerini aktardı.
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Halkbank, Kartal’ı gözüne kestirdi
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