Köse, vatandaşa konuk oldu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, kimi zaman esnaf ziyaretiyle kimi zaman ev toplantılarıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Köse seçim çalışmaları kapsamında bu kez Altıağaç Mahallesi'nde Cengiz Yamaner (57) adlı vatandaşın evine konuk oldu. Mahalle sakinlerinin de katıldığı ev toplantısında seçimlerin önemi ele alındı, vatandaşlar öngörü ve taleplerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gönül belediyeciliği kavramına vurgu yapan Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük önem verdiği gönül belediyeciliği kavramını en büyük düsturumuz olarak benimsemek suretiyle dokunmadık yürek, sıkılmadık el, kapısını çalmadığımız vatandaş bırakmamaya kararlıyız" dedi.