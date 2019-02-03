Osmanlı derbiyi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok ile oynadığı maçın ardından bugün yenileme antrenmanı yaptı. 20. haftada üst üste galibiyet serisini 7 maça, yenilmezlik serisini ise 9 haftaya çıkaran Başkent ekibi dün yenileme antrenmanıyla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, Balıkesirspor Baltok maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.İdman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Öte yandan takımın devre arası transferlerinden Atakan Rıdvan Çankaya, mor-sarılı ekibin dünkü antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Osman Özköylü,dedi.