Su altı federasyonu e-devletten hizmette

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), dalış ve cankurtarma branşlarındaki hizmetlerini dünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açtı. Başkan Şahin Özen, "Federasyonumuzun hizmete açtığı bu uygulama, bilişim çağına ayak uyduran, şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışımızın bir ürünüdür" dedi. Bir spor federasyonunun e-devlet üzerinden sunduğu ilk ve tek hizmet olma özelliğini taşıyan dalış ve cankurtarma hizmetlerinin tüm hazırlık aşamaları TSSF-TÜRKSAT iş birliğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Başkan Özen, "Topluluğumuzun üyeleri, vatandaş ve kuruluşlarımız çok geniş belge ve bilgi yelpazesine güvenli bir şekilde ulaşabilecek" diye konuştu.