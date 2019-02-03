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Su altı federasyonu e-devletten hizmette

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), dalış ve cankurtarma branşlarındaki hizmetlerini dünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açtı. Başkan Şahin Özen, "Federasyonumuzun hizmete açtığı bu uygulama, bilişim çağına ayak uyduran, şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışımızın bir ürünüdür" dedi. Bir spor federasyonunun e-devlet üzerinden sunduğu ilk ve tek hizmet olma özelliğini taşıyan dalış ve cankurtarma hizmetlerinin tüm hazırlık aşamaları TSSF-TÜRKSAT iş birliğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Başkan Özen, "Topluluğumuzun üyeleri, vatandaş ve kuruluşlarımız çok geniş belge ve bilgi yelpazesine güvenli bir şekilde ulaşabilecek" diye konuştu.
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Su altı federasyonu e-devletten hizmette
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