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Van’dan ’ya tarihi eser kaçıracaktı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 25 adet altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahsın Van ilinden temin ettiği tarihi eserleri Erciş otogarından otobüse binerek Ankara'ya kaçıracağı bilgisinin alınması üzerine Erciş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında 25 adet altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi" denildi.
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Van’dan Ankara’ya tarihi eser kaçıracaktı
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