Venezuela halkına başkentten destek

BUGÜN NELER OLDU

Ankaraİnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir" denildi. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı eylem düzenledi. 'Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için" pankartını açan grup üyeleri, 'Venezuela halkı yalnız değildir. Kahrolsun Emperyalizm' şeklinde sloganlar attı.