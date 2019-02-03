Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Venezuela halkına başkentten destek

halkına başkentten destek

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Venezuela halkına başkentten destek
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada "Venezuela halkı yalnız değildir" denildi. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi bir grup, Ankara Venezuela Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı eylem düzenledi. 'Tüm insanların akıl, can, mal, nesil ve din emniyeti için" pankartını açan grup üyeleri, 'Venezuela halkı yalnız değildir. Kahrolsun Emperyalizm' şeklinde sloganlar attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela halkına başkentten destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN