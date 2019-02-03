Yavaş’ın projeleri tam bir fiyasko

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve PKK terör örgütünün de bu oyunda yabancı güçlerin maşası olduğunu anlattı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sık sık görüştüğünü ifade ederek, "Görüştükleri tek konu bu ülkenin geleceği, beka meselesi. Konuşmalarına az çok şahitlik eden biri olarak söylüyorum ki 3 belediye bizim olsun 2 belediye sizin olsun diye bir dert yok" diye konuştu. Özhaseki, Ankara'ya belediye başkanı olmanın farklı bir anlam taşıdığının altını çizerek, başkentin 81 il arasında gözde bir kent olduğunu vurguladı. Herkesin kendi şehrini sevdiğini ancak bir taraftan da Ankara'yı takip ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara'da olan her şey Anadolu'ya da örnek olur. Burası herkesin kentidir. Burada herkesin hayali vardır. Başkent farklı ve başkente başkan olmak da farklı. Allah her kula nasip etmez diye şükrettim" ifadelerini kullandı.Altınpark Mahallesi'ndeki ANFA Fuar Alanı'nda muhtarlarla da bir araya gelen Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tarzının farklı olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Konuşmamda bile kimseyi üzmemek adına bazı şeyleri üstü kapalı geçiyorum, rahatsız etmemeye çalışıyorum. Asla solun adayı hususunda, şahsı ile ilgili bir tek cümle bile kimse benden duymamıştır. Ama fikirlerini eleştiririm, projelerini eleştiririm. Hatta net söylüyorum; 10 senedir aday olmuş arkadaştan daha derli toplu projeler beklerdim. Ama şu ana kadar hiçbir şey görmedim, tam bir fiyasko" dedi.1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi. Ankaragücü'nün stadyum ile ilgili sorunlarını çözdüğünü belirten Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da izni ile arkadaşları bir araya getirdik. 15 gün önce anahtarı aldım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne teslim ettim ve orada bir maç yapıldı. Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik. Avrupa'nın birçok stadyumunu gezen bir arkadaşınız olarak söylüyorum, en güzel stadyumu yapacağız." dedi.