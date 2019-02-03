Yenimahalle’de “Merhaba 2019”

BUGÜN NELER OLDU

YenimahalleBelediye Başkanı Fethi Yaşar, Rize Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "Merhaba 2019" konserine katıldı. Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen gecede, Türk Sanat Müziği Korosu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Derya Bozkurt Uğurlu eşliğinde 2 bölümden oluşan konserin ilk bölümünde koristler, Klasik Türk Müziği bestekârlarından Şevki Bey'i anarak bestelerini icra ettiler. 2'inci bölümde ise solo performanslarıyla Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren solistler, "Nasıl Geçti Habersiz, Şarkım Türküm Gazelim, Geçsin Günler Haftalar, Bu Ateşi Sen Yaktın İçime" gibi dillere pelesenk olan birbirinden güzel eserleri söylediler.