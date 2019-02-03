Yöresel elbiseleri modernize edip Avrupa’ya satıyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de 4 yıl önce "en iyi yönetici ve en iyi marka" dalında Oxford Socrates ödülüne layık görülen Mehmet Sait Dalmış, dünyaca ünlü oyuncuları ve modelleri giydiriyor. 11 yaşındayken babasının açtığı kumaş ve dikim dükkânına giden Dalmış modaya olan tutkusunu şöyle anlatıyor: "Yaklaşık 4 yıl boyunca babam bu işle uğraştı. Sürekli babamın dükkânına gider, dükkâna götürmediği zamanlarda da ağlardım. Rengârenk kumaşların içinde dikiş makinesinin sesi adeta bana kuş sesi gibi gelirdi. Kendimi orada mutlu hissediyordum. Ortaokul ve lise yıllarımda renkli ve farklı giyinirdim. Bu farklılık bütün arkadaşlarımın ve hocalarımın dikkatini çekerdi. Renkli giyinmemin sebebi ben daha 7 yaşındayken babamın manifatura dükkânındaki şık ve canlı renkli kumaşların bilinçaltıma yerleşmesiydi. Babam bu mesleği bırakınca çok üzüldüm. İçimde bir eksiklik hissettim. Kitaplarımda ve defterlerimde boş gördüğüm yerlere elbise, tişört, pantolon şekilleri çizerdim. Çocukken oyuncaklar pek ilgimi çekmezdi. Oyuncaklarım şekiller ve çizimlerdi. Giyim kombinime çok dikkat ederdim. Top oynamaya giderken gri bir eşofman giymiştim. Topumun renginin elbiseme uygun olmadığını fark ettim. Kilerden odun sobasının boyasını alıp topumu griye boyadım." 2017 yılında Makedonya Avrupa Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi mezunu olan Dalmış, şu an Kosova İlliria Kraliyet Üniversitesi Ceza Hukuku'nda yüksek lisans yapmaya devam ediyor. Türkiye'de yerli modacıların arttığını söyleyen Dalmış, "Mezopotamya motiflerini modernize edip kültürümüzün zenginliğinden faydalanarak moda tasarımında hem köklü hem de yenilikçi bir akım yaratmak istiyorum. Tasarladığım kıyafetlerde estetiğin yanı sıra 'kullanışlılığa' da çok önem veriyorum. Ülkemizde özellikle yerli modacılar giderek artmakta ve bu gurur verici bir durum. Türkiye'nin, dünyanın tekstil merkezi olmasının yanında dünya moda merkezi olması içinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hazır giyim sektörünün ekonomiye katkılı olabilmesi için moda tasarımcılarının devlet destekli defileler, sergiler düzenlemesi gerek. Büyük organizasyonların yanı sıra yerel belediyelerin moda etkinlikleri düzenlemesi sektörün gelişimine büyük katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'de ve dünyada hazır giyim, moda sektöründe marka olmak istediğini dile getiren Dalmış, özgün moda tasarımlarını uygun fiyatlarla herkese ulaştırmak ve yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla modaya katkı sağlamak istiyor. Kariyerinde birden fazla ödül alan Dalmış 4 yıl önce İngiltere Oxford Sarayı'nda düzenlenen törenle altın madalya kazandı. Yaklaşık 2 yıldır, ünlü oyuncuları, Avrupa, İngiliz ve İtalyan modelleri giydiren Dalmış, moda alanında 'Kalite ve İş Prestiji Avrupa Altın Ödülü'nü de alarak markasını dünya genelinde bir kez daha tescillemiş oldu.Özeliklesürrealist olarak modellerini çıkartan Dalmış'ın dikkat ettiği önemli bir konu daha var. Vücudun istenmeyen bölgeleri için teknik hilelerle gerek model olsun, gerekse desen seçimi olsun kusurları kapatmaya çalışıyor. Boyu kısa ise uzun boylu gösterecek, kilolu ise zayıf gösterecek tasarımlar yapıyor. Dalmış, "Türkiye tekstil başkenti fakat moda başkenti değildir. Dünyada tekstilde iki piyasa var. Türkiye ve Çin piyasası... Türkiye'yi moda başkenti yapmak istiyorum. Ülkemize moda alanında milli, yerli marka bazında bir yer edindirmek çabasında olup Türk bayrağını ünlü markaların arasında dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.