Ali Berktaş için OTONOM Camisi’nde mevlit okundu

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ hafta hayatını kaybeden, otomotiv camiasının çok sevilen isimlerinden Onur Otomotiv'in kurucusu Hacı Ali Berktaş için OTONOMİ Camisi'nde mevlid-i şerif okundu. Başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri, otomotiv sektör temsilcileri ve sevenleri Berktaş ailesini ve Otonomi camiasını yalnız bırakmadı. Merhum Ali Berktaş'ın oğlu Niyazi Berktaş ve kardeşi Nejdet Berktaş, okunan dualarla anılan Ali Berktaş için cuma namazından sonra bir yemek verdi.