Ankara’da Cumhur İttifakı’nın bayrağını dikeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de seçim ofisi açılışında halka seslendi. Bakan Soylu, "İçişleri Bakanı olduğumdan beri 30 kere Hakkari'ye gittim. Gece yarısı dönerken saat 11.00 gibi Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştük. Yarın sabah Keçiören'de çalışmalara başlayacağız dedim. Mesajı şu: 'Keçiören Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde çıkarsın. Onlardan destek istiyoruz. Onlardan Türkiye'nin geleceğini istiyoruz' diye selam söyledi'' ifadelerini kullandı."Türkiye acısını çektiği, sıkıntısını çeltiği çok uzun bir yoldan geçti" diyen bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bugün niye AK Parti'yle MHP'nin ittifakını çekemiyorlar biliyor musunuz? Baktılar ki Gezi olaylarını yaptık bunları yıldıramadık, Başbakanlarını astık, darbeler yaptık, dindar diye yafta yaptık, yıldıramadık. Bundan dolayı çekemiyorlar. Yapmamız gereken tek bir şey var; bunları sandıkta mağlup edebilmek. Bir şey üretmeyelim istediler, milli bir markamız olmasın istediler. Onlar üzerimize geldikçe bizim evlatlarımız, Türk mühendislerimiz ay yıldızlı amblemi insansız hava araçlarının üzerine de vurdu, ATAK helikopterine de vurdu ve Türkiye'de bizim yapabileceğimizi gösterdi."