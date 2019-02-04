Ankaragücü iyi yolda hakemler değil

SÜPER Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan karşılaşmanın geneline bakıldığında iki taraf için de iyi bir maç olduğunu söyledi. Kaplan, "İzleyenlere keyif verdik. Biz Ankaragücü olarak düşündüğümüz zaman üç haftadır maçın hemen başında gol yeme şansızlığımız var. Gol yemesek buradan puanla dönebilirdik"
dedi. Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini ve bunun da sonuca etki ettiğini savunan Kaplan, "İlk yarıda İlhan'ın bir pozisyonu var penaltı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hakemin VAR'a gitmesini bekliyorduk ama gitmedi.
Tabi takdiri onlara bırakıyoruz. İkinci yarıda özellikle baskı kurduğumuz dönemlerde Sedat'ın bir pozisyonu var, hocamız izah etti.
Öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Ama onun öncesinde Aydın'ın bir pozisyonu var. Ona da penaltı çalınması gerektiğini düşünüyorum.
İlhan'ın ve Aydın'ın pozisyonlarında Ankaragücü'nün penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Ama kesinlikle sahadaki, VAR'daki hocalarımızın takdiri. Kesinlikle onlar daha iyisini değerlendireceklerdir. Bir penaltımız verilseydi bir puanı alacaktık" diye konuştu.