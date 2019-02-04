Ankaragücü iyi yolda hakemler değil

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan karşılaşmanın geneline bakıldığında iki taraf için de iyi bir maç olduğunu söyledi. Kaplan,dedi. Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini ve bunun da sonuca etki ettiğini savunan Kaplan,Tabi takdiri onlara bırakıyoruz.Öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Amaİlhan'ın ve Aydın'ın pozisyonlarında Ankaragücü'nün penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Ama kesinlikle sahadaki, VAR'daki hocalarımızın takdiri. Kesinlikle onlar daha iyisini değerlendireceklerdir. Bir penaltımız verilseydi bir puanı alacaktık" diye konuştu.