ATO’da bilişim ürün ve hizmet çalıştayı

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ANKARA Ticaret Odası (ATO) 8 Numaralı Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Bilişim Ürün ve Hizmetlerinin Yerlileştirilmesi Çalıştayı" ATO Congresium'da özel sektör, kamu ve üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de bilişim sektörünün 5 yıllık bir süreçte 160 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğini belirterek, sektörde ithalatın azaltılması için yerli üretimin gündemde tutulması gerektiğini söyledi. Baran, "Bilişimde yerlilik hamlelerinin başarıyla sonuçlanması için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'nin dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerinin yerlileştirmesi gerekir. Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var, o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak" dedi.