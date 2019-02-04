Başkan Fethi Yaşar esnafla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM, İvedik, GİMAT ve Yenimahalle'de bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yaşar, "Ben doğru adamsam bana güvenin, eğer doğru adam değilsem beni desteklemeyin" dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnaflarla bir araya geldi. Toplantıda birçok meslek grubundan esnaf hazır bulunurken, esnaflar Yaşar'a yoğun ilgi gösterdi. Yaşar, "Ben sizlerin içinden geliyorum. Yıllardır esnaflık yaptım. Şu anda esnafımızın içinde bulunduğu durumu biliyorum" dedi. Yenimahalle Belediyesi olarak herkese, her görüşe eşit mesafede bir anlayışla vatandaşa hizmet götürdüklerini ifade eden Yaşar, "Biz farklı bir belediyecilik anlayışını Yenimahalle'ye getirdik. Yaptığımız çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek oldu. Cezacı bir belediye olmadık, eğitici bir belediye olduk. Esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık" diye konuştu.