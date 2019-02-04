Çello eşliğinde Türk lezzetleri

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA dönerin yeni adresi olacak bir mekân geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. Bahçelievler 7. Cadde üzerinde hizmet veren "Baykes Gurme Döner" konsepti ile diğerlerinden ayrılıyor. Tamamen yerli ürünleri kullanan ve sıfır atık prensibi ile hizmet veren işletme, genç sanatçıların tablolarının sergilendiği bir sanat köşesi de oluşturmuş. Hafta sonları müşterilerine canlı çello dinletisi eşliğinde yemek yeme olanağı sunan işletmenin sahibi Hüseyin Senai, "Lezzet, kalite ve hijyenden ödün vermiyoruz" diyor. Kısa zamanda önemli bir müşteri kitlesine ulaşan mekâna doğum gününde gidenlere ise "her ürün yüzde elli" indirimli olarak servis ediliyor. Bir patates türü olan ve normal patates kadar yağ çekmemesiyle dikkat çeken "bullez", restaurantın menüsünde yer alıyor. İşletmenin sahibi Senai, "Kullandığımız ürünleri çevreye duyarlı materyallerden seçiyoruz" ifadelerini kullandı.