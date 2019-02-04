Çocuklara tüketici bilinci aşılayan yarışma

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi, tüketici hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla çocuklara yönelik ödüllü "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışması düzenliyor. Bilinçli tüketim alışkanlığının çocuk yaşlarda edinilmesi için sosyal projelere ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı işbirliğinde "Tüketici ve Tüketim" konulu ödüllü yarışma düzenliyor. Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 15 Şubat olacak.