Duru Beytepe Almanya’ya taşınıyor

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TÜRK gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yurtdışında yaşayan Türklerle buluşacağı Evim Türkiye Fuarı'nın ilki Almanya'nın Essen kentinde gerçekleşecek. 8-10 Şubat'ta Messe Essen Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda birçok firma yer alacak, binlerce ziyaretçi katılım gösterecek. Tona Yapı ve Safe İnşaat ortaklığı ile Ankara Beytepe'de yükselen Duru Beytepe projesinin 3 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da tanıtılacağını aktaran Tona Yapı ve Safe İnşaat İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal "Geride bıraktığımız 2018 yılında özellikle yurt dışından gelen birçok ziyaretçiyi ağırladık. Yaşanan olumsuzluklara rağmen projemiz 2018 yılında çok güzel dönüşler aldı. Şimdi de bizler Düsseldorf'da gerçekleşecek olan fuar ile başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da yaşayanlarla bir araya geleceğiz. Evim Türkiye fuarı Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen ve projeleri yakından incelemek isteyen yatırımcılar için çok büyük fırsat" ifadelerini kullandı.