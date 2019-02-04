Haydi çocuklar okula

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA yaklaşık 1 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. 15 günlük sömestr tatilini geride bırakan Ankaralı yaklaşık 1 milyon öğrenci ile öğretmen, eğitim öğretim yılının 2. dönemine girdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Başkentte eğitim alan anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim düzeyindeki 1 milyon öğrenci ve 65 bin öğretmen için yeniden ders zili çaldı. 2018-2019 eğitim öğretime başlayan öğrenciler sömestr tatilinin ardından derslere hızlı başladı. Karlı ve bol eğlenceli bir tatili geride bırakan öğrenciler dinlenerek dinamik şekilde okula geldi. 2018-2019 eğitim öğretim 2. dönem okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak.15 gün tatil yapan öğrenciler bugün ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim dönemine başladı. İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile yabancı dil oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.