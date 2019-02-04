Özhaseki’den Kılıçdaroğlu’na tavsiye: İftiradan vazgeç

BUGÜN NELER OLDU

Mehmet Özhaseki, 10 federasyon ve 489 dernek temsilcisinin düzenlediği Pazar Buluşması'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat hakkında şöyle konuştu: "Belediye Başkanısınız, büyük bir mücadele veriyorsunuz, gece gündüz uğraşıyorsunuz, sonra bakıyorsunuz Ankara'da kirli siyaset yapanların çenesine düşüyorsunuz, sizin onurunuzu ortaya atıyorlar. Hayatını boyunca unutmayacağınız uykusuz geceler yaşatıyorlar size. Sizi kötülükle itham ediyorlar, yolsuzlukla itham ediyorlar ve bundan son derece üzüntü duyuyorsunuz ve bunun içindir ki insanlar kamu görevini yapma hususunda dışarıdaki vatandaş çok çekingen davranıyor. 'Ben bu kötülerin diline neden düşeyim' diyor. Namuslu insanlar siyaset yapmaktan hakikaten kaçınıyorlar bu tür işlerden dolayı. Atıkları iftiralar hakkında oy birliğiyle 'Hepsi yalandır' diye kararlar çıktı. Hukuk Genel Kurulu'nda bütün hakimlerin oy birliğiyle, 'Evet Kılıçdaroğlu sen iftira ettin, yalan söyledin, insanların onuruyla oynadın' diyerek karar çıktı. Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. Yalan söylüyorsa iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Yoksa söylemeyecek, bu huyundan vazgeçecek. 'Evimi satar öderim.' sen bilirsin istediğini sat öde ben bilmem. Benim ona tavsiyem yalan söylemekten iftira etmekten vazgeçsin. O zaman evini de satmaz. Ben bu parayı alacağım, ilk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halk istifade etsin. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak nerde uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da ama yanında kırmızı et yemeyenlere tavuk döner de koyarız tabii."