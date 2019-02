Şehit ve gazi aileleri kahvaltıda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Ailelerle tek tek sohbet eden Bakan Soylu, kahvaltının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'nin kalkınmaması için bugüne kadar her türlü tezgahların, kumpas ve fitnelerin ortaya konulduğunu belirtti. Türkiye'nin ekonomi ile yorulduğunu, başına IMF'nin musallat edildiğini dile getiren Soylu, IMF iyi niyet mektubunun art niyet mektubu olan bir talimatname olduğunu aktardı. Ekonominin ardından bürokrasi ve sonrasında terörle Türkiye'nin yorulmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, "Hemen yeni bir tezgahın piyasaya sürüldüler. Adına terör kurdukları taşeron örgütüne de PKK dediler. Bu sefer de bizi terörle yordular. Nakit para göndermekten tutun, çil çil silahlar yollamaya kadar. Bugün benim normal bir vatandaşım onların ülkelerinden oturum hakkı istese verirler mi? Ama PKK'lı olunca, kırmızı bültenle aranınca oturum hakkından vatandaşlığa kadar her kapıyı açarlar. Hala da açıyorlar. Terörle ekonominin vanasının başına oturmuşlardı. Vanayı açıp kapatıyorlardı" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Soylu, "Birileri onun için 'iyi belediyeci' derler, 'iyi bakanlık' yaptı derler. Evet doğrudur, biz de şahidiz yaptı ama ben başka bir tarafına bakarım. Hani Doğu ve Güneydoğu'ya çok gidiyorum ya, İçişleri Bakanlığım boyunca Hakkari'ye 30 defa gitmişim geçen gün söylediler. İstanbul'daki evime 30 defa gittim mi gitmedim mi onu bilmiyorum ama Hakkari'ye, Şırnak'a onlarca defa gittim. Oraya bir tek şey götürmeye çalışıyoruz, milletimizin merhametini, devletimizin şefkatini, aynı zamanda da kararlılığımızı götürmeye çalışıyoruz. Oraya her gittiğimde bana 'Dün de Özhaseki buradaydı' dediler. Benden daha fazla giderek, oralarda neler yapılır bir şekilde bilerek tam 25 bin konutu, okullar, hastaneler, spor salonları, çocuklara parklar hepsini gerçekleştirdi ve yaptı. Sadece belediye başkanı veya bakan değil, aynı zamanda cesur, kahraman ve gözünü budaktan sakınmayan yiğit bir adamdır, ona sahip çıkmanızı istiyoruz" diye konuştu. Bakan Soylu, Ankara'nın altın bir 5 yıl yaşayacağını söyledi.Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Kaşaltı'nın Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti. Soylu, Kaşaltı'nın babası Hüseyin, annesi Satı ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Ziyarette, Kuran-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi.