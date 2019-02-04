Sözeri: Hedefimize ulaşacağız

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan ancak ikinci yarıda 3'te sıfır çeken Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, içine düştükleri durumdan çıkabilecek güçte olduklarını söyledi.kırmızı-siyahlıların teknik patronu Erkan Sözeri, toparlanacaklarını söyledi:diyen Sözeri, "Geçen haftaya bakarak çok üretken oynadık, pozisyonlar bulduk. Ancak rakibimiz istekliydi, maçı kazandılar. Öne geçseydik, maç daha farklı olurdu. Eskişehirspor'un transferi açması camianın bütünleşmesi ve seyircinin gelmesi onlar için artı oldu. Puan ya da puanlarla dönmeliydik. Maalesef olmadı.diye konuştu.