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Bakan Soylu şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar’ın ailesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Bakan Soylu şehit ailesini ziyaret etti
İÇIŞLERI Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın Etimesgut'da oturan eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Aile ile sohbet eden Bakan Soylu, şehidin oğluna bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Annesinin isteğiyle polis olan şehit Sancar, İzmir'de polislik okulunu okumasının ardından Balıkesir'de Özel Harekat'a girdi. 3 çocuk babası Sancar, şehit olduğunda 45 yaşındaydı. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında istirahatte olan Sancar, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşamadan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Sancar, eşiyle yaptığı görüşmeden 6 dakika sonra FETÖ'cü F-16 pilotlarınca atılan bomba nedeniyle şehit oldu.
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Bakan Soylu şehit ailesini ziyaret etti
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