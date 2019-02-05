Bakan Soylu şehit ailesini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar'ın Etimesgut'da oturan eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Aile ile sohbet eden Bakan Soylu, şehidin oğluna bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Annesinin isteğiyle polis olan şehit Sancar, İzmir'de polislik okulunu okumasının ardından Balıkesir'de Özel Harekat'a girdi. 3 çocuk babası Sancar, şehit olduğunda 45 yaşındaydı. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında istirahatte olan Sancar, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşamadan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Sancar, eşiyle yaptığı görüşmeden 6 dakika sonra FETÖ'cü F-16 pilotlarınca atılan bomba nedeniyle şehit oldu.