Büyükşehir’den yardım eli

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler dışında da zarar gören vatandaşların yardımına koşuyor. Evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşlara yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, bu zor günlerinde yaralarını sarıyor.Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'ta 4 Ocak tarihinde meydana gelen intihar girişimi nedeniyle yaşanan doğalgaz patlaması sonrası zarar gören apartman yeni baştan Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ediliyor. Olayda 27 daireden 16 tanesi ağır hasar alırken, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla mağdur olan vatandaşların konutları Kent Estetiği ekipleri tarafından yenileniyor.Hasar gören binada pencere, ahşap kapı, çelik kapı, duvar yapımı ve boyama konusunda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dairelerin bu ihtiyaçlarını hiçbir ücret almadan onarıyor. Kaymakamlık, İlçe Beledisi ve Hayırsever vatandaşların dışında Büyükşehir Belediyesi'nin olaydan sonra desteğini esirgemediğini söyleyen Pursaklar Saray Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Çaldıran, "Patlama ile binanın büyük kısmı tahrip oldu ve tüm mahalle sakinleri büyük telaş yaşadı. Olay sonrası 27 daireden 16 tanesi zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi hasar gören binada vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyle ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya ve emeği geçen tüm çalışanlara bina sakinleri adına çok teşekkür ediyorum" dedi.