Çankaya’da Türkmen rüzgârı

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AK Parti'nin Çankaya Belediye Başkanı Amber Türkmen, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çankaya'da rengârenk bir seçim kampanyası yürüten Amber Türkmen ilçeyi adım adım gezerek halkın nabzını tutuyor. Çankaya'nın sorunlarına bir kadın ve sanatçı duyarlılığıyla yaklaşan ve geçtiğimiz gün Kızılay Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Amber Türkmen Türkmen, sokak sanatçıları ile de birlikte gitar çalıp, şarkı söyledi, müzik eşliğinde halaylar çekti."Çankaya'ya kadın eli değecek" diyen Amber Türkmen, "Adaylığımızın açıklanması ile birlikte Çankayalı hemşerilerimizle bir araya gelerek sorunlarını ve dertlerini dinliyoruz. Çankaya benim ilçem. Burada büyüdüm. Sorunları ve çözümlerini çok iyi biliyorum. Çankayalıların bize oldukça büyük bir teveccühü var. Sürekli sosyal medya üzerinden davetler alıyoruz. Bütün davetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Çankaya'yı o sağlıklı, güvenli, 124 mahallesinin 124'üne de eşit ve adil hizmet vererek, kadınını, çocuğunu, gencini, yaşlısını, engellisini koruyup gözeten, onlara yaşam sevinci vermeyi hedefleyen, hayalimi ve projelerimi halkla paylaşıyorum. Son derece akılcı, yaratıcı, Çankaya da istihdamı arttıracak, yaşamı kolaylaştıracak ülke gündemine girip Çankaya ya yakışacak projelerimi anlatıyorum. Çankayalıların projelerime güveneceğine ve bir kadına siyasette yer vereceğine inanıyorum. İnşallah 31 Mart sonrası Çankaya'ya kadın eli değecek. Çankaya'yı hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.Siyasete geçen dönem Çankaya'dan Belediye Başkan Adayı olarak girdiğini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, "Çankaya'da siyaset yapmak çok kolay değil, ama görüyoruz ki burada ivme her geçen gün yükseliyor. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Çankaya'nın makus talihi değişecek, halkımızın desteği ile gece gündüz çalışan başkan adayımız ve tüm teşkilatımızla Çankaya'da tarih yazacağız. Çankaya bunu hak ediyor. Çankaya'ya kadın eli değmeli. Kadınlarımız çok çalışmalarının yanında kente yüreğiyle bakar, ne yaparsa en iyisini yapar. Çankaya Belediye Başkan adayımız Amber Türkmen de inanıyorum ki bu bakışı ve vizyonuyla Çankaya'ya en iyi hizmeti sunacak kişi olarak vatandaşlarımızın da sevgisini, teveccühünü kazanacaktır. Hep birlikte çalışarak başarıya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.