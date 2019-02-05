Cumhur İttifakı tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, önce MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret etti. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un yanı sıra Cumhur İttifakı'nın 25 ilçe belediye başkan adayı eşlik etti. Her iki ziyarette okunan Kuran-ı Kerim'in ardından heyet kabire ve anıta kırmızı karanfil bıraktı. 15 Temmuz Anıtı ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Mehmet Özhaseki "Bu özel anlam taşıyan günde 'Bismillah' diyerek başlamamızın sebebi var. Biz vefalı insanlarız bize bu günleri sağlayan büyüklerimize Fatihalar gönderiyoruz. Bir taraftan da bu vatanın bağımsızlığı bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan yiğitlerimizi de unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Hakikaten 15 Temmuz gecesi unutulacak bir gece değildi. Yüzyıllar boyunca bağımsız yaşamış olan milletimiz bayrağından, ezanından, mukaddesatımızdan taviz vermeden bugüne kadar gelmiştir. O gün de millete karşı yapılan büyük hadise karşısında yine cesaret örneği göstererek herkes ortaya çıkmış çıplak elleriyle tanklara, bombalara karşı durmuş, iradesine sahip çıkmıştır. Tarih bir kez daha tekerrür etmiş, bu millet büyüklüğünü göstermiştir. Bizi biz yapan değerler, bunlar bu yiğitler olmazsa bu vatanda bağımsızlık ve özgürlük olmaz farkındayız. Biz bu şuurla hareket ediyoruz. Birlikteliğimizi koruyoruz. Aday arkadaşlarımızla birlikte yol almaya devam ediyoruz. 25 ilçemizde birlikte hareket ederek güzel Ankara'mıza hizmet edeceğiz. Bizi bir arada tutan şey sadece Belediye Başkanlığı değil, biraz önceki anlattığımız ruh. O ruhtan hareketle de bugün burada çok önemli arkadaşlarımızla, belediyeciliği bilen arkadaşlarımızla birlikteyiz" diye konuştu., "Bizim birlik görüntüsü vermemiz, dua etmemiz öyle zannediyorum ki onları çok hoşnut etmiştir. Bu seçimler sadece belediye seçimi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankaramızı konuşuyoruz. Projeleri ortaya koyuyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok. Çatışmacı üsluptan beslenen adamlara da prim vermeyeceğiz. Bir aydır sizler, bizler hep beraber alandayız, gittiğimiz her yerde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Niye bir arada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu işin basit bir al-ver pazarlığı olmadığını defalarca, tekrar ederek anlatmaya çalışıyoruz. Sonra projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz, vatandaş bizden neler bekliyorsa doğrularımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ulaşım projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'yla, Cumhurbaşkanlığıyla birlikte koordine olarak o devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Bizim buna gücümüz yeter, başkasının yetmez" dedi.