Gören: Hedefimiz ilk 4!

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ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 87-64 yenilen Türk Telekom'un Başantrenörü Burak Gören karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Gören, Fenerbahçe Beko'nun sahasında çok etkili oynadığını belirtti. Gören, "Biz buraya lig üçüncüsü olarak geldik ve bunu oynadığımız basketbolla göstermek istedik. Fenerbahçe Beko gibi zorlu bir deplasmanda belli dönemlerde iyi oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda istediği baskıyı kurdu ve bizi riskli atışlara zorladı. İKİNCİ YARI FARKI DÜŞÜRDÜK AMA... İkinci yarıda çok net atışlar bulduk ve farkı 7-8 sayıya kadar düşürdük. Kazanmak için yetmedi. Fenerbahçe Beko çok ciddi ve iyi oynadı. Fenerbahçe Beko'nun bize saygı duyarak oynaması bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçları kazanarak ligi ilk 4 içinde tamamlamaya çalışacağız"
ifadelerini kullandı.