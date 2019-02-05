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’ın 4 milli oyuncusu gururlu

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Halkbank’ın 4 milli oyuncusu gururlu
TÜRK voleybolunda altyapıya en fazla önem veren kulüplerinden biri olan Halkbank, genç oyuncuları milli takıma kazandırmaya devam ediyor. Küçük Erkek Milli Takım aday kadrosu için kampa davet edilen Halkbank oyuncuları; ilk kez milli takım kampına davet edilmenin onurunu yaşıyor. 7 yıldır voleybol oynayan 2005 doğumlu orta oyuncu İbrahim Erdem Saydım, "Başarı merdivenlerini birer birer çıkarken eğitim ve voleybolu bir arada yürütmek istiyorum. Önce Halkbank A Takımı'nın, ardından da Milli Takımların değişmez oyuncusu olmak istiyorum" dedi. 4 yıldır voleybol oynayan pasör çaprazı Tarık Karakoç, "Halkbank ve Milli Takım formalarına layık bir sporcu olarak yetişip voleybola hizmet etmek istiyorum. Hayalim, olimpiyatta yarışan Milli Takımda forma giymek" diye konuştu. 5 yıldır oynayan libero Yiğit Hamza Aslan'ın amacı Halkbank'ta eğitim alıp yurtdışında voleybol oynamak. İdolü Hasan Yeşilbudak olan Yiğit, milli formasyla ilk maçını iple çekiyor. Orta oyuncu Faruk Efe Bilgin ise geç başlamasına rağmen yeteneği ile dikkat çekiyor. İdolü ise Brezilyalı Lucas Saatkamp.
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Halkbank’ın 4 milli oyuncusu gururlu
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