Halkbank’ın 4 milli oyuncusu gururlu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK voleybolunda altyapıya en fazla önem veren kulüplerinden biri olan Halkbank, genç oyuncuları milli takıma kazandırmaya devam ediyor.7 yıldır voleybol oynayan 2005 doğumlu orta oyuncu İbrahim Erdem Saydım, "Başarı merdivenlerini birer birer çıkarken eğitim ve voleybolu bir arada yürütmek istiyorum. Önce Halkbank A Takımı'nın, ardından da Milli Takımların değişmez oyuncusu olmak istiyorum" dedi. 4 yıldır voleybol oynayan pasör çaprazı Tarık Karakoç, "Halkbank ve Milli Takım formalarına layık bir sporcu olarak yetişip voleybola hizmet etmek istiyorum. Hayalim, olimpiyatta yarışan Milli Takımda forma giymek" diye konuştu. 5 yıldır oynayan libero Yiğit Hamza Aslan'ın amacı Halkbank'ta eğitim alıp yurtdışında voleybol oynamak.Orta oyuncu Faruk Efe Bilgin ise geç başlamasına rağmen yeteneği ile dikkat çekiyor. İdolü ise Brezilyalı Lucas Saatkamp.