Hazal ATEŞ: Gönül Dağı!

AK Parti 31 Mart yerel seçimlere 11 maddelik "gönül belediyeciliği" manifestosuyla resmen başladı. Siyasi maraton 31 Mart'a kadar sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan madde madde açıkladı; Parsel bazlı plan değişikliğine izin verilmeyecek. Temel altyapı sorunu çözülmemiş şehir kalmayacak. Bina bazlı değil, alan bazlı kentsel dönüşüm modeli uygulanacak. Siluet bozan projelere izin verilmeyecek. Yerli teknolojilerle akıllı şehirler kurulacak. Şehirli Hakları Bildirgesi hazırlanacak. Şehirler herkese dokunan mekânlarla donatılacak. Çevrenin kirletilmesine engel olunacak. Yardım eli uzatılmayan hiçbir kesim bırakılmayacak. Her şehre yatay mimari pilot uygulaması başlatılacak. Hakka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Değer üreten şehirlerle belediyecilik bir üst aşamaya taşınacak.

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Bu seçimlerde bir ilke de imza atılıyor. Artık parti otobüslerinde sesli müzikler, caddeleri donatan parti bayrakları olmayacak. AK Parti'nin yaklaşık 1.5 milyon teşkilat mensubu bulunuyor. Teşkilatlar kampanyalarda sosyal ağlar, sosyal medya aktif şekilde kullanacak. Seçim gününe kadar kadar açık havadan radyo, gazete ve dijital alana ilişkin bütün süreçler planlanmış vaziyette. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milliyet Gazetesi'nden Didem Özel Tümer'e verdiği röportajda gönül belediyeciliğini anlatırken, "Gönül kelimesinin İngilizce 'de karşılığı yok. Gönül bizim dilimizde olan bir şey. Gönüle girmek, gönül kazanmak, gönül kırmamak bunlar bizim yüceltmemiz gereken değerler" diyor. Neşet Ertaş, sanat tarihine geçen "Gönül Dağı" türküsünde ne de güzel anlatmış; "Dost elinden gel olmazsa varılmaz/ Rızasız bahçenin gülü verilmez/Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez/ Gönülden gönüle gider yar oy yar…" İşte kalpten kalbe giden yolu açıp, gönle ulaşmayı başaran yerel seçimlerin de galibi olacaktır.

NOT: Bu arada SABAH Ankara bir ilke daha imza attı. Yıllardır ana gazeteye başarılı muhabirlerin yetiştiği ekimizde geçen hafta bir güzel gelişme daha yaşandı. Gazetenin cevval muhabirlerinden Vuslat Ay kadın bölgesel yardımcı hakemliğine yükseldi. Beden Eğitimi mezunu olup, yaklaşık 8 yıldır spor camiasında yer alan aynı zamanda gazetemizin hem spor hem saha haberlerine imza atan arkadaşımız Vuslat'ı hem bir gazeteci hem de bir kadın olarak iki kere tebrik ediyorum. Yıllardır sadece erkek sporu olarak bilinen futbolda bir kadın hakemin görev yapması gurur verici. Vuslat'ın başarı hikâyesinin tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum.