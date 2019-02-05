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hastalarına “alternatif tıp uyarısı

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Kanser hastalarına “alternatif tıp uyarısı
TÜRKIYE Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer, kanser hastalarının yaklaşık yüzde 40'ının, kemoterapi tedavisine ilaveten doktorlarının bilgisi dahilinde ya da habersiz alternatif tıp ürünlerini de kullandıklarını belirterek, "Alternatif tıp ürünleri çoğu zaman karaciğer fonksiyonlarını bozuyor, kemoterapinin vücuttan daha çabuk atılmasına neden oluyor ve böylece ilaçların tedavi edici etkisi azalıyor. Kanser tedavisi başarısız oluyor ve hastalar daha erken kaybediliyor" dedi.
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Kanser hastalarına “alternatif tıp uyarısı
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